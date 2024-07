Sparatoria a Cosenza: ferito un 29enne, caccia ai responsabili

1 minuto per la lettura

Un giovane di 29 anni è stato ferito in una sparatoria avvenuta a Cosenza in via Popilia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

COSENZA – Sparatoria nella notte tra domenica e lunedì a Cosenza. La vittima dell’agguato è un ragazzo di 29 anni originario di Montalto Uffugo ma domiciliato nella città bruzia, in via Popilia. I fatti hanno avuto luogo nella stessa via, nota alle cronache per essere al centro di dinamiche riconducibili alla criminalità organizzata del posto. Il giovane, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza dove, dopo aver ricevuto le cure del caso, gli è stata data una prognosi di 40 giorni. Non sarebbe, quindi, in pericolo di vita.

IL FERITO NELLA SPARATORIA A COSENZA NON HA COLLABORATO CON GLI INVESTIGATORI

Tuttavia, il contesto omertoso e poco collaborativo entro il quale si è consumato l’episodio rendono il lavoro degli inquirenti non facile. La vittima non ha inteso, infatti, fornire altri dettagli utili alle indagini, avviate da subito e attualmente in corso. I carabinieri del Reparto Operativo di Cosenza, guidati dal tenente colonnello Dario Pini, stanno cercando in queste ore di ricostruire la dinamica dell’accaduto, in particolare quali e quanti soggetti abbiano preso parte all’azione di fuoco, nonché il possibile movente. Ma la strada si preannuncia in salita. Considerate le scarne informazioni a disposizione, sarebbe da escludere la possibilità di giungere a risvolti investigativi in tempi brevi.