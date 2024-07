Far west a Cetraro, colpi di pistola contro il centro migranti

2 minuti per la lettura

Far west a Cetraro dove ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro il muro esterno del centro migranti

CETRARO – Ennesima azione da “far West” a Cetraro. È accaduto questa mattina intorno alle ore 11.00. Diversi proiettili, probabilmente colpi di pistola, sono stati esplosi contro il muro esterno del centro di accoglienza, la struttura che ospita alcuni migranti.

Non sembra essere un’azione di balordi, ma una iniziativa, portata a termine in pieno giorno, ben precisa, un messaggio intimidatorio, rivolto a chi doveva capire.

I colpi sono stati esplosi forse volutamente contro la parete esterne del centro adibito a ricovero migranti. Sono i carabinieri della locale stazione ad indagare, coordinati dai militari della compagnia di Paola. In corso anche i rilievi.

COLPI DI PISTOLA CONTRO IL CENTRO MIGRANTI DI CETRARO, L’INTERVENTO DEL SINDACO

Il sindaco Ermanno Cennamo, appreso quanto accaduto, ha diffuso una nota: “In seguito al grave atto di violenza perpetrato nei pressi del centro di accoglienza di Cetraro, facciamo appello alle autorità competenti affinché si adottino misure immediate e incisive per ripristinare la sicurezza e la tranquillità nel nostro territorio.

È indispensabile che il neo Prefetto della Provincia di Cosenza convochi con urgenza il tavolo per la sicurezza pubblica, al fine di valutare e implementare interventi tempestivi ed efficaci. La comunità di Cetraro non può più tollerare ulteriori rinvii: è necessario aprire senza indugi la nuova caserma dei carabinieri, rafforzando così la presenza delle forze dell’ordine nella nostra zona.

Chiediamo inoltre che l’organico delle forze dell’ordine venga potenziato per garantire un controllo capillare e costante del territorio. Solo con una presenza massiccia e operativa delle forze dell’ordine sarà possibile garantire sicurezza e vivibilità ai cittadini di Cetraro.

La comunità cetrarese – afferma Cennamo – composta da persone oneste e laboriose, merita di vivere in un ambiente sicuro e sereno. Facciamo dunque appello a tutte le istituzioni affinché si agisca con decisione e coraggio per fermare ogni forma di illegalità e ristabilire la pace nella nostra città”.