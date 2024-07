Fuscaldo, bambino cade in un parco acquatico, traumi alla testa e al petto

1 minuto per la lettura

Momenti di paura a Fuscaldo dove un bambino di 7 anni è scivolato mentre giocava in un parco acquatico riportando traumi alla testa e al petto

FUSCALDO – Grave incidente che ha visto coinvolto un bambino mentre giocava in un parco acquatico di Fuscaldo sul Tirreno cosentino. Si tratta di un ragazzino di sette anni. Secondo quanto si è appreso, stava salendo sulla scaletta dello scivolo del parco acquatico, quando improvvisamente per cause che dovranno essere accertate, è caduto rovinosamente facendo un volo di alcuni metri. Il piccolo è finito nella vasca di acqua posizionata all’ingresso dello scivolo. Immediatamente sono accorsi i bagnanti nelle vicinanze per soccorrere il bambino che però è svenuto. I bagnini della struttura sono giunti immediatamente e valutata la situazione che non è apparsa tranquilla hanno subito attivato il 118.

Sul posto, è subito arrivata un’ambulanza con una pattuglia dei carabinieri. I medici del 118 dopo aver fatto una prima rapida valutazione hanno preferito attivare l’elisoccorso per trasferire il bambino in una struttura più attrezzata. L’eliambulanza è atterrata proprio nel parcheggio della struttura; nel frattempo, infatti, i presenti hanno provveduto a spostare le automobili per favorire un atterraggio sicuro. Il piccolo dopo le prima valutazioni sul posto da parte del personale medico è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale dell’Annunziata a Cosenza. Sarebbero stati riscontrati dei traumi alla testa e al petto, generati dalla caduta dalle scale.