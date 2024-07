Cadavere in un autobus a Rossano, indaga la polizia

1 minuto per la lettura

La polizia ha scoperto il cadavere di un uomo all’interno del vano bagagli di un autobus a Rossano, avviate indagini

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Il cadavere di un uomo, presumibilmente un senzatetto, all’interno del vano bagagli di un autobus. Questa la scoperta fatta oggi 22 luglio 2024 presso lo scalo autobus di Rossano in viale Sant’Angelo. A fare la scoperta gli agenti di Polizia. I poliziotti, sollecitati da alcuni viaggiatori che lamentavano cattivi odori provenienti dal vano dell’autobus, sono intervenuti sul posto scoprendo il corpo senza vita di un uomo nascosto all’interno del vano bagagli.

Immediatamente sono scattate le indagini per risalire all’identità di quel corpo già in stato avanzato di decomposizione. Probabilmente la scoperta è solo di oggi, mentre la morte potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Anche perché l’autobus in questione era utilizzato come mezzo per la Scuola Guida. Non si esclude che l’uomo possa aver cercato rifugio nella notte all’interno del mezzo per poi trovarvi la morte per cause naturali o per ragioni che comunque toccherà agli inquirenti determinare. Sul posto la Polizia ha avviato maggiori accertamenti anche con l’intervento della Scientifica mentre il mezzo è stato temporaneamente sottoposto a sequestro.