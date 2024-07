Uomo ferito a coltellate vicino a una discoteca nel Cosentino

1 minuto per la lettura

SANGINETO (COSENZA) – Sembrava una caduta accidentale e, invece, dalle indagini effettuate sono emersi particolari ce fanno pensare ad un accoltellamento avvenuto nei pressi di una discoteca: sabato notte, un uomo di 40 anni, del posto, è stato ritrovato ferito a coltellate vicino a una discoteca a Sangineto, sollevando immediatamente sospetti tra le forze dell’ordine. Inizialmente, l’uomo aveva riferito di essere caduto in un rovo di spine a causa di uno stato di ubriachezza. Tuttavia, i carabinieri della stazione di Bonifati e della compagnia di Scalea, intervenuti sul posto, non sono stati convinti dalla versione prospettata anche perchè le ferite riportate, almeno cinque coltellate, non risultano compatibili con il racconto dell’uomo ferito di una semplice caduta avvenuta in modo accidentale.

Il 40enne è stato trovato sanguinante nel parcheggio della discoteca situata sulla statale 18 tra Sangineto e Bonifati. I soccorsi sono stati immediatamente allertati dai presenti, prima il 118 e poi l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Annunziata di Cosenza. Nonostante le gravi ferite, l’uomo è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, fin dall’inizio, avevano intuito che la vicenda non fosse così semplice come appariva. Hanno tentato di interrogare l’uomo sul posto per chiarire i dettagli dell’accaduto, ma lui ha continuato a sostenere la tesi della caduta accidentale. Solo più tardi, quando è passato nelle mani dei medici, la verità è emersa: le ferite sul suo corpo non sono state causate da spine, bensì da un’arma da taglio.

Ora, le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’intera dinamica dell’aggressione. Devono stabilire dove esattamente si è verificato l’accoltellamento, se è avvenuto all’interno o all’esterno della discoteca, e se l’uomo è stato lasciato tra i rovi dopo l’aggressione o se qualcuno lo ha spinto lì deliberatamente.