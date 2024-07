Traffico di stupefacenti, 49 misure cautelari a Cosenza

1 minuto per la lettura

COSENZA – Per detenzione e traffico di stupefacenti, i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, con il coordinamento della Procura di Cosenza, hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 49 persone (22 in carcere e 27 agli arresti domiliciari con braccialetto elettronico). Dieci indagati sono stati arrestati in flagranza di reato. Tra le accuse anche quelle di tentato omicidio, lesioni personali, rapina ed estorsioni. Per uno degli indagati è stato chiesto un mandato d’arresto europeo, mentre per altri tre è stata chiesta la collaborazione dei carabinieri di Teramo, Corsico e Venezia-Mestre.

L’indagine dei carabinieri di Cosenza, aveva preso avvio in pieno lockdown, quando i militari si erano resi conto della vasta disposnibilità, degli indagati, di ingenti quantitativi di marijuana, cocaina, eroina e hashish e di una vasta rete di spacciatori in città e provincia che poteva contare anche su numerosi cittadini stranieri. Oltre quattrocento gli episodi documentati di cessione di sostanza stupefacente.

Tra questi, secondo gli inquirenti, è emblematica la vicenda di una madre che era andata a procacciarsi la sostanza stupefacente per conto del figlio, impossibilitato a muoversi a causa di un provvedimento restrittivo notificatogli in un altro processo.