Incidente a Sangineto, morto un 18enne. Rinviata l'autopsia

Tragedia a Sangineto, morto uno studente 18enne del posto in un incidente stradale; rinviata l’autopsia sul corpo della vittima: il difensore della conducente dell’auto si è riservato di promuovere un incidente probatorio

Sangineto – Il grave sinistro avvenuto giovedì 25 luglio, intorno alle ore 16, che ha provocato la morte di Alessio Cataldo, il giovane studente diciottenne del posto, è all’attenzione della procura di Paola. Lo scontro sulla provinciale che unisce Sangineto a Bonifati, è avvenuto intorno alle 16.00 di giovedì scorso fra un’autovettura Audi condotta da una donna di Cetraro ed il ciclomotore 125 Piaggio Liberty condotto dal giovane Alessio Cataldo.

Adesso si tratta di una attività di indagine complicata per poter verificare eventuali responsabilità. Come è noto, in questi casi, c’è bisogno di due elementi importanti per poter cominciare a ricercare le cause di un incidente. Fondamentale si rivela l’autopsia e poi lo studio approfondito. Autopsia il cui incarico sarebbe stato conferito questa mattina 29 luglio 2024 e che è invece stata rinviata.

IL CORDOGLIO DELLA COMUNITA’ DI SANGINETO

Il dolore è grande nel comune di Sangineto per la perdita di un giovane che viene descritto come uno studente modello, pieno di vita. Il sindaco del comune di Sangineto, Michele Guardia, ha ritenuto di interpretare lo sconforto dei suoi concittadini ed ha emesso un’ordinanza che annulla le serate in programma, in attesa che vengano fissati i funerali, ed anche in quel giorno sarà certamente lutto cittadino.

“L’intera comunità di Sangineto – si legge nell’ordinanza del sindaco Michele Guardia – è rimasta scossa per il grave accadimento che ha suscitato unanime e profonda commozione. Considerato che sarà proclamato lutto cittadino nel giorno delle esequie, invita, i gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, stabilimenti balneari e locali notturni, discoteche, ubicate nel territorio del comune di Sangineto a voler sospendere l’attività di intrattenimento musicale e la filodiffusione, in segno di rispetto per quanto accaduto alla nostra comunità, fino al 28 luglio”, l’ordinanza comprendeva anche le giornate di venerdì e sabato.

IL RINVIO DELL’AUTOPSIA SUL CORPO DEL 18ENNE MORTO NELL’INCIDENTE DI SANGINETO

Rinviato il conferimento della consulenza per l’esame autoptico del giovane centauro di Sangineto, vittima dell’incidente avvenuto lo scorso giovedì. I familiari di Alessio Cataldo dovranno attendere ancora qualche giorno per il nulla osta della procura di Paola per la restituzione della salma del diciottenne.

Oggi, 29 luglio 2024, come noto, era previsto il conferimento dell’incarico al consulente del pubblico ministero, il dottor Saverio Gualtieri. Non è stato possibile conferire incarico al consulente del pm in quanto l’avvocato penalista Antonio Crusco, difensore della conducente dell’automobile – un’Audi, indagata per l’incidente mortale di giovedì scorso – in applicazione del codice di procedura penale si è riservato di promuovere un incidente probatorio. Quindi ora la difesa potrà nell’arco di dieci giorni, presentare istanza di incidente probatorio al giudice per le indagini preliminari.

Quest’ultimo dovrà fissare un’udienza per nominare suoi consulenti. Ne consegue che la autopsia verrà effettuata dai consulenti del giudice. Ci saranno anche i consulenti del pubblico ministero ed i consulenti della difesa. L’autista dell’Audi è difesa dall’avvocato Antonio Crusco, i familiari della giovane vittima, Cataldo, Iacovino, sono assistiti dagli avvocati Alessandro Gaeta e Amerigo Cetraro. In seguito a tali problematiche procedurali verrà fissata una udienza in cui le parti potranno porre delle domande al perito, con esame e controesame. Tutto questo è previsto nella fase delle indagini.