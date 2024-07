Cetraro, arrestate due persone con 13 chili di cocaina

1 minuto per la lettura

CETRARO (COSENZA) – I finanzieri del comando provinciale Cosenza hanno sequestrato 13 chilogrammi di cocaina ed arrestato a Cetraro due persone, accusate di traffico e detenzione illegale di droga. In pieno centro abitato di Cetraro, i militari della compagnia Paola, insospettiti da un anomalo comportamento di due soggetti durante un controllo, hanno proceduto a perquisirli e, successivamente, a perquisire degli immobili risultati nella loro disponibilità: al termine dei controlli, sono stati rinvenuti, nascosti nei locali perquisiti, dodici “panetti” e ventisette “dosi” di cocaina, già pronta per essere spacciata, oltre a dieci cartucce per pistola e un giubbotto antiproiettile.

La sostanza stupefacente rinvenuta, e destinata allo spaccio, avrebbe fruttato alla criminalità oltre un milione di euro. I due arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Paola.