Malore fatale a Scalea: 54enne trovato morto sulla spiaggia

Mauro Antonio Petruzziello 54enne originario di Avellino è morto sulla spiaggia di Scalea, la causa del malore è probabilmente un infarto.

SCALEA (COSENZA)- Era in spiaggia a Scalea, nella zona dell’Ajnella, un piccolo tratto di spiaggia libera, incantevole per la presenza della scogliera. Si è sentito male nel pomeriggio, poco dopo le ore 15. Probabilmente un infarto. Nulla hanno potuto fare i presenti e neanche i soccorritori giunti sul posto. Si è trattato di un evento fulminante. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Scalea. La vittima è originaria della provincia di Avellino del comune di Pratola Serra. Si chiamava Mauro Antonio Petruzziello, di 54 anni. Il recupero del cadavere è stato affidato alle onoranze funebri Tarallo che hanno ricomposto la salma e l’hanno trasportata dopo il via libera della procura nella sala mortuaria del cimitero di Scalea.