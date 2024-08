Tragedia a Rossano, 40enne morto in un incidente stradale

1 minuto per la lettura

Tragedia a Rossano, l’imprenditore Umberto Graziano è morto in un incidente stradale mentre viaggiava a bordo della sua moto

CORIGLIANO ROSSANO – Incidente mortale, è deceduto il centauro coinvolto nello scontro avvenuto questa mattina, 12 agosto 2024, a Corigliano Rossano sulla SS 106, si tratta di Umberto Graziano, imprenditore edile di 40 anni. L’impatto, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha coinvolto la moto su cui viaggiava Graziano e un’automobile, in uno scontro che ha avuto conseguenze devastanti.

L’incidente è avvenuto sulla statale 106 nel tratto di strada dell’area urbana di Rossano in contrada Lampa Patire. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per il trasferimento dell’imprenditore edile all’Annunziata di Cosenza in mattinata le condizioni sono peggiorate fino al decesso.

INCIDENTE A ROSSANO, MORTO IMPRENDITORE 40ENNE

Le dinamiche precise del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto è stato così forte da causare immediatamente la perdita di un arto del motociclista. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e l’arrivo dell’elisoccorso, Graziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza in condizioni critiche.

Purtroppo, le gravissime ferite riportate si sono rivelate fatali. Poco dopo l’arrivo in ospedale, il cuore del 40enne ha smesso di battere, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. La notizia della sua morte ha lasciato la comunità di Rossano sotto shock. Graziano era una figura molto conosciuta e rispettata, sia per la sua attività professionale che per il suo impegno nella comunità.