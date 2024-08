Incendio a Zumpano nel Cosentino, minacciata la base dell’elisoccorso

1 minuto per la lettura

Momenti di paura e apprensione a Zumpano nel Cosentino dove un incendio ha interessato un’ampia area prossima alla statale 107 e alla base dell’elisoccorso

ZUMPANO (COSENZA) – Momenti di forte apprensione lungo la Strada Statale 107 altrimenti nota come Silana-Crotonese, all’altezza del territorio comunale di Zumpano nel Cosentino, dove un incendio di grandi dimensioni ha minacciato per diverse ore l’intera area ed anche la base dell’elisoccorso. Le fiamme sono arrivate, tra l’altro, a pochi metri dalla cisterna di conservazione del carburante con il relativo rischio che tutto potesse esplodere a causa del calore sviluppato. I vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto in gran numero per domare le fiamme, hanno lottato contro il tempo con tutti i mezzi a disposizione per riuscire a circoscrivere l’incendio prima che lo stesso interessasse le aree più rischiose e ad evitare così il peggio.

Nel frattempo, i responsabili hanno messo l’elicottero in dotazione al 118 “in salvo” dirottandolo verso la base più vicina ovvero Lamezia Terme. Il rogo, secondo quanto è stato possibile appurare dalle prime rilevazioni, è partito dalla vegetazione circostante interessando in un primo momento delle sterpaglie che hanno alimentato la prima fase dell’incendio. Le fiamme, complice il caldo, sono, quindi, rapidamente divampate diffondendosi a tutta la zona circostante. L’accertamento delle cause all’origine dell’incendio sarà affidato ai Vigili del Fuoco una volta domate le fiamme e riportata in sicurezza tutta la zona. Sul posto sono intervenute ed hanno operato tutte le squadre dei vigili del fuoco delle stazioni di Cosenza e Rende e le squadre Boschive.