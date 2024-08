Grave incidente stradale nel Cosentino, morto un 57enne

1 minuto per la lettura

Ennesimo grave incidente stradale in Calabria, morto un 57enne di Montalto Uffugo a Cassano allo Ionio nel Cosentino

CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Incidente mortale sulla strada che dalla 106 conduce al complesso nautico dei Laghi di Sibari. A perdere la vita un cinquantasettenne di Montalto. Due feriti gravi, tra cui la moglie del cinquantasettenne. Il violentissimo incidente si è verificato intorno all’una, nella notte tra mercoledì e giovedì. Due le auto coinvolte nel violentissimo scontro, una Porsche Cayenne e una Mercedes alla cui guida c’era il cinquantasettenne.

Per cause il cui accertamento è affidato ai carabinieri della compagnia di Cassano, che, prontamente, sono intervenuti sul posto, le due auto, che sembra viaggiassero in direzioni opposte, si sarebbero scontrate frontalmente. L’impatto è stato devastante con le due vetture ridotte in un cumulo di lamiere. I primi ad accorrere sono stati gli uomini della vigilanza del complesso nautico sibarita che immediatamente hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia di Cassano Jonio, che hanno effettuato i rilievi del caso, e tre ambulanze del 118.

Necessario anche l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno dovuto lavorare con le tronchesi pneumatiche per estrarre gli occupanti degli abitacoli. Il cinquantasettenne che era alla guida della Mercedes, da quanto si è appreso, sarebbe morto dopo qualche ora dall’incidente, mentre la moglie sarebbe ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale cosentino dell’Annunziata ma non sarebbe in pericolo di vita.