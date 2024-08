Amantea: a fuoco l’hotel Mare Chiaro, incendio domato – VIDEO

2 minuti per la lettura

Paura ad Amantea per l’incendio che ha colpito l’hotel Mare Chiaro; sul posto i soccorsi per l’evacuazione immediata

Fiamme e paura oggi pomeriggio (27 agosto 2024) sulla strada che collega Coreca e Campora San Giovanni, due frazioni del Comune di Amantea. Verso le 17 è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno avuto origine dal quadro elettrico principale della struttura situato al pianterreno e hanno coinvolto anche gli ultimi due piani della palazzina che ospita l’Hotel Mare Chiaro.

Immediatamente sono intervenuti i vigili del Fuoco di Amantea e le squadre del distaccamento di Paola con supporto di Autobotte ed Autoscala e squadra del Distaccamento di Lamezia Terme. Sul posto sono presenti oltre ai vigili del fuoco, almeno 6 ambulanze. Intervenuti inoltre alcuni mezzi privati con cestello elevatore con i quali si sta cercando di evacuare l’hotel.

La situazione è apparsa drammatica perché c’erano alcune persone sui balconi invasi dal fumo.

Al momento in cui scriviamo (le 18,40) sono state evacuate le persone visibili sui balconi dove hanno trovato rifugio dalle fiamme. Ma proseguono i controlli anche se per ora non si ha notizie di persone bloccate dall’incendio nelle camere del “Mare Chiaro” ad Amantea. Una struttura particolarmente attenta e specializzata nell’ospitalità di persone disabili. Al momento non sono stati segnalati danni a persone.

Aggiornamento alle 19:15: l’incendio è stato definitivamente domato. Sono 98 le persone evacuate di cui una trentina affidate al personale sanitario del Suem 118 per i controlli. Nessuna in situazione di gravità, due sole persone trasferite in struttura ospedaliera in codice verde per ulteriori accertamenti. Non risultano feriti. Danni invece alla struttura, specialmente alla parte alta invasa dal fumo nero e per tale motivo, in via precauzionale è da considerarsi inagibile. Tutti gli ospiti verranno alloggiate nelle strutture alberghiere vicine.