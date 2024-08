Giallo a Roma, avvocato calabrese trovato morto in casa

1 minuto per la lettura

Giallo a Roma dopo il ritrovamento del corpo di un avvocato calabrese 45enne, il morto si trovava nel bagno della propria abitazione

ROMA – Giallo a Roma dove i soccorritori hanno trovato morto un avvocato calabrese 45enne in circostanze che necessitano di indagini chiarificatrici. Si tratta di F.R. nato a Cosenza ma da anni residente a Roma. Il cadavere dell’uomo, trovato in casa poco prima delle 21 di ieri 30 agosto 2024, si trovava accasciato nel bagno della propria abitazione. Sul posto, i vigili del fuoco, intervenuti nell’appartamento in via Taranto insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile, hanno scoperto il corpo, secondo i primi rilievi effettuati l’uomo sarebbe morto presumibilmente 12 ore prima del ritrovamento.

In particolare, sul luogo del ritrovamento, impegnati nelle indagini, i militari del Comando carabinieri di via in Selci hanno avviato la ricerca di informazioni e indizi utili a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e determinare a cosa possa essere ricondotto il decesso. La salma, portata all’istituto di medicina legale del Verano, è a disposizione della Procura. Le indagini sono in corso, come detto, per determinare la causa della morte ed accertare se si sia di fronte ad un evento naturale o ad una morte per mano terza. I soccorritori e gli inquirenti hanno trovato la casa, comunque, chiusa dall’interno, e in ordine.