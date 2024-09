Corigliano Rossano, ancora auto in fiamme: tre vetture distrutte

2 minuti per la lettura

Ancora auto distrutte a Corigliano Rossano dove nella notte le fiamme hanno distrutto tre veicoli parcheggiati in vari punti della città

CORIGLIANO ROSSANO – Sono state le tre auto andate distrutte dal fuoco nella nottata tra sabato e domenica scorsi. Teatro di questo ennesimo rogo è stata l’area urbana di Rossano, città di Corigliano Rossano, nella provincia di Cosenza. Stando ai rilievi effettuati inizialmente ha preso fuoco un’Audi, le fiamme si sono poi propagate con furia sulle altre due vetture parcheggiate vicine. Una Peugeot e una Fiat Seicento che, al pari dell’Audi sono andate completamente distrutte dalla devastazione del rogo che sull’asfalto di via Grottaferrata, nei pressi della chiesa di San Nilo, nel cuore del centro storico bizantino, hanno lasciato solo ammassi di lamiere contorta e consumata dalle fiamme.

Il veicolo da cui si è espanso il fuoco è di proprietà di una casalinga, conosciuta nel quartiere come persona tranquilla e perbene. Le fiamme hanno illuminato il buio della notte, intorno alle due del mattino di domenica. Quando il bagliore ha illuminato la via è scattato l’allarme nel quartiere dove la proprietaria del mezzo risiede.

Una squadra dei vigili del fuoco, arrivata prontamente sul posto, ha domato i tre roghi. Ore di attività intensa per riuscire ad avere ragione sulle fiamme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Effettuati i rilievi del caso gli inquirenti non potuto appurare con certezza la causa del rogo. Sembrerebbe si sia scatenato dal un corto circuito nel motore della vettura da cui tutto è iniziato. Intanto le forze dell’ordine stanno analizzando il girato delle telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di un indizio che potrebbe dare forza all’ipotesi di incendio doloso. La questione rischia di non essere neanche poi così lontana dalla verità. Il territorio è letteralmente piagato dagli incendi delle auto da anni.