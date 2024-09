Castrovillari: scoperti 12 lavoratori in nero nel settore ristorazione

1 minuto per la lettura

Nel blitz contro il lavoro nero nella ristorazione, i Finanzieri hanno scoperto 12 lavoratori senza contratto in esercizi commerciali di Castrovillari e Civita. Sanzionati gli imprenditori.

CASTROVILLARI – Un’operazione delle Fiamme Gialle ha portato alla luce alcune irregolarità nel settore della ristorazione a Castrovillari e Civita. Nel corso di una serie di controlli effettuati nelle scorse settimane, i finanzieri della Compagnia di Castrovillari hanno individuato ben 12 lavoratori impiegati senza alcun contratto di lavoro, in palese violazione delle norme vigenti.

Le attività di indagine, concentrate in particolare sugli esercizi commerciali attivi nel settore della ristorazione. Queste hanno consentito di accertare come alcuni imprenditori non abbiano regolarizzato la posizione dei propri dipendenti. Sottraendo così i lavoratori alle tutele previste dalla legge e eludendo gli obblighi contributivi e fiscali. A seguito dei controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo che oscilla tra i 23.400 e i 140.400 euro nei confronti degli esercizi commerciali coinvolti. Inoltre, è stata disposta la diffida a regolarizzare immediatamente la posizione dei lavoratori irregolari. Le Fiamme Gialle hanno inoltre segnalato le irregolarità riscontrate sui lavoratori in nero di Castrovillari e Civita all’Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza. L’ufficio del lavoro valuterà l’adozione di ulteriori provvedimenti, tra cui la possibile sospensione dell’attività per gli esercizi commerciali più recalcitranti. L’operazione condotta dai finanzieri conferma l’importanza di un costante controllo del territorio per contrastare il fenomeno del lavoro nero. Fenomeno quello dei lavoratori in nero che danneggia l’economia legale, sottrae risorse allo Stato e pregiudica anche i diritti dei lavoratori.