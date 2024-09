Cosenza, bimba di due anni in coma per aver ingerito cannabis a casa

1 minuto per la lettura

Paura a Cosenza per una bimba di quasi due anni che ha ingerito della cannabis mentre si trovava a casa, la bambina è in coma

COSENZA – Sono considerati gravi le condizioni della bambina di quasi due anni ricoverata all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza per aver ingerito della droga. In particolare si tratterebbe di cannabis.

La bimba, secondo quanto ricostruito, è arrivata al Pronto soccorso dell’Annunziata nella tarda serata di giovedì scorso, a consegnarla nelle mani dei medici sono stati proprio i genitori. Gli stessi hanno riferito ai sanitari che si sono preoccupati, decidendo di portare la piccola in ospedale, del fatto che non rispondesse alle stimolazioni. Adesso la bambina si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione in coma farmacologico in attesa di vedere come risponderà alle cure.

BIMBA IN COMA PER AVER INGERITO CANNABIS A COSENZA, INDAGA LA POLIZIA

Sul caso ha avviato le indagini la polizia di Cosenza avvisata dai sanitari dopo aver effettuato gli esami tossicologici da cu è emersa la natura del problema. È possibile, comunque, che l’ingestione di droga sia avvenuta in maniera accidentale. Fatto sta che, comunque, la cannabis si trovava in casa.

Il padre della bambina è stato posto ai domiciliari per alcuni reati pregressi e in passato è stato denunciato anche per episodi di possesso di droga. Ora bisognerà capire cosa è successo. Intanto, la Squadra Mobile ha avviato la perquisizione della casa dei genitori, che vivono nel quartiere di Serra Spiga. Le indagini della Polizia sono coordinate dalla procura di Cosenza.