Corigliano Rossano, muore in strada per una emorragia

2 minuti per la lettura

Una donna di 49 anni muore in strada a Corigliano Rossano per una emorragia, i familiari denunciano l’ospedale, la donna sottoposta a gastroscopia a Rossano due giorni prima

CORIGLIANO ROSSANO – Un nuovo dramma scuote la comunità di Rossano. Una donna di 49 anni, madre di cinque figli, è stata trovata morta nei pressi dell’ufficio postale di via dei Normanni. La scena è stata straziante: evidenti perdite di sangue, un corpo esanime, e troppe domande senza risposta. Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso potrebbe essere una massiccia emorragia interna, ma la Procura di Castrovillari ha disposto l’autopsia per fare chiarezza.

Solo pochi giorni prima, la donna si era sottoposta a una gastroscopia, una procedura diagnostica che la famiglia sospetta essere collegata a questa tragica fine.

Proprio i familiari, sconvolti dal dolore, hanno deciso di denunciare l’accaduto, e i carabinieri hanno immediatamente sequestrato la salma. Le indagini puntano a capire se si sia trattato di un errore medico o se la morte sia conseguenza di altre complicanze.

CORIGLIANO ROSSANO, DONNA MUORE IN STRADA, LA PROCURA HA INDAGATO ANCHE SU ALTRI CASI

Non si tratta del primo caso che coinvolge l’ospedale spoke di Corigliano Rossano. Negli ultimi anni, la Procura di Castrovillari si è trovata spesso a indagare su decessi sospetti che hanno portato le famiglie delle vittime a chiedere verità e giustizia. Basti ricordare il drammatico caso di Eugenio Bisogni Plastina, un giovane di soli 30 anni morto per un arresto cardiaco mentre attendeva una barella adeguata per essere trasferito in un altro ospedale.

Oppure la tragica fine di un uomo di 68 anni, visitato dal 118, ma non considerato bisognoso di ricovero: è morto poche ore dopo, accanto alla moglie, senza aver ricevuto alcuna terapia. A legare questi episodi non è solo il dolore delle famiglie, ma la fragilità di un sistema. In ogni caso bisognerà attendere l’autopsia. L’esame autoptico dovrà stabilire se la morte della donna sia conseguenza di complicanze post-gastroscopia o da altri fattori. Mentre le indagini proseguono, il dolore di una famiglia segnata da un destino crudele rimane, chiedendo verità in un sistema che troppo spesso non riesce a proteggere chi si affida alla sua cura.