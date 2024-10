Incidente nel Cosentino: minore alla guida perde il controllo dell’auto. È grave

1 minuto per la lettura

Un minore alla guida di un suv, nel cosentino, perde il controllo dell’auto e invade l’altra corsia scontrandosi con un’auto; è ferito gravemente

Dalle ore 6.00 circa squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Rossano sono impegnate per incidente stradale al km 12+600 della S.S. 534. Un minore, alla guida di un SUV Toyota, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo della vettura invadendo la corsia opposta in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso, impattano contro un altro veicolo. Rimasto incastrato e gravemente ferito il minore. La S.S. 534 è tuttora chiusa al traffico. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e Suem118