Incidente a San Marco Argentano, scontro tra due auto: un morto e due feriti

1 minuto per la lettura

Tragedia della strada a San Marco Argentano dove nello scontro tra due auto è morto un uomo, nell’incidente ferite anche due donne

SAN MARCO ARGENTANO (COSENZA) – Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 283 delle Terme Luigiane, la strada che collega la costa tirrenica nei pressi di Guardia Piemontese con l’autostrada A2 del Mediterraneo (ex A3 Salerno-Reggio Calabria) e la piana di Sibari.

Nel territorio comunale di San Marco Argentano in provincia di Cosenza, infatti, per cause il cui accertamento è affidato ai carabinieri intervenuti sul posto, due vetture, secondo quanto si rileva da un primo esame del luogo dello scontro, si sono scontrate frontalmente. Nell’incidente, a causa del forte impatto, ha perso la vita un uomo, Luigi Falsetta di 48 anni originario di Corigliano Rossano, mentre due donne sono rimaste ferite e soccorse dal personale del 118 intervenuto sul posto.

INCIDENTE STRADALE A SAN MARCO ARGENTANO, UNO MORTO

Sul posto è, altresì, intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, in particolare del distaccamento di Rende, per rimuovere i veicoli e mettere in sicurezza l’arteria stradale, Nell’area dell’incidente sono sopraggiunti anche il medico legale e il magistrato di turno mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e, di conseguenza, rilevare le eventuali responsabilità in capo alle diverse persone coinvolte.

Al fine di consentire ai sanitari di prestare i soccorsi alle vittime, ai militari dell’Arma di effettuare i rilievi del caso e ai vigili del Fuoco di mettere in sicurezza il sito, la strada è rimasta temporaneamente chiusa al transito per il tempo necessario a completare tutte le varie operazioni previste e richieste dal caso. Sul posto, inoltre, è intervenuta anche una squadra di addetti dell’Anas per contribuire a ripristinare in tempi rapidi la piena fruibilità dell’arteria stradale.