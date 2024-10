Cantiere nuovo ospedale della Sibaritide in fiamme, Straface: «Non ci fermeremo»

2 minuti per la lettura

In fiamme il cantiere dell’ospedale della Sibaritide, avviate le indagini per identificare la matrice dell’incendio, Straface: «Nessuno potrà fermare quest’opera»

CORIGLIANO ROSSANO – Una nube nera e densa si è alzata imponente sulla contrada Insiti di Corigliano-Rossano, visibile a chilometri di distanza e gettando nel panico l’intera area.

Ieri mattina, nel cantiere dell’Ospedale della Sibaritide, il fumo ha avvolto tutto come un cupo presagio, in un luogo dove l’attesa di un presidio sanitario ha ormai superato i decenni. L’allarme è scattato immediatamente, con gli operai e il management della D’Agostino Costruzioni che, per conto della Regione Calabria, stanno completando la struttura tanto attesa dalla città e dal territorio della Piana di Sibari. All’arrivo dei Vigili del Fuoco di Rossano, la situazione era già critica, ma la prontezza del loro intervento è stata fondamentale per contenere i danni.

CANTIERE OSPEDALE SIBARITIDE IN FIAMME, LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Le indagini dei Carabinieri del Reparto territoriale, guidate dal tenente colonnello Marco Filippi, sono già in corso per stabilire se l’incendio abbia una causa accidentale o, ancor peggio, dolosa.

La presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface, è arrivata sul posto non appena la situazione è rientrata sotto controllo. «Ci auguriamo che non sia stato un atto doloso,» ha dichiarato. «In quel caso, sarebbe gravissimo. Ma comunque sia, nessuno fermerà la realizzazione di questo ospedale».

Durante il sopralluogo, la Straface ha incontrato l’ingegnere Domenico Gerardo Petrone, project manager della D’Agostino, che ha confermato la stabilità strutturale del cantiere e assicurato che i danni sono limitati a materiali edili e componenti elettriche. Nessun danno alle strutture portanti, né feriti: il cantiere è già ripartito a pieno ritmo con 120 operai impegnati a proseguire i lavori.

«Quest’opera è di importanza storica e strategica,» ha proseguito Straface, «per migliorare la risposta sanitaria territoriale e offrire a tutti un presidio sanitario di alta qualità.»

I lavoratori della D’Agostino hanno dimostrato grande prontezza di riflessi, impedendo che l’incendio compromettesse la sicurezza dell’area. «In ogni caso-dichiara la Straface- nessuno potrà fermare la realizzazione di questa opera storica e strategica per migliorare la risposta sanitaria e la garanzia del fondamentale diritto alla salute». «Si continua quindi – conclude la Straface – ad andare avanti verso l’obiettivo della realizzazione nei tempi stabiliti».

Nonostante le fiamme e la nube nera che ha scosso il cantiere, la realizzazione dell’Ospedale della Sibaritide prosegue spedita. Le indagini faranno luce sull’accaduto, ma l’impegno per portare a termine questa struttura resta fermo.