Tragedia a Praia a Mare, in un incidente stradale morta un ragazza di 18 anni

Tragedia a Praia a Mare, incidente stradale sulla statale 18, coinvolte due auto e una moto, morta una ragazza di 18 anni

PRAIA A MARE (COSENZA) – Tragico incidente stradale a Praia a Mare in località Foresta lungo la strada statale 18 avvenuto nella serata di oggi 3 novembre 2024 intorno alle 19.30. Nello scontro due auto coinvolte, una BMW e una Ford Puma quest’ultima si è capovolta su un fianco, e una motocicletta a bordo della quale viaggiava una ragazza, Francesca Riente 18 anni nata a Lagonegro ma residente a Tortora in provincia di Cosenza, inizialmente soccorso dai sanitari del 118 ma poi deceduta a causa delle grave ferite riportate nell’incidente.

GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE A PRAIA A MARE, MORTA UNA RAGAZZA DI 18 ANNI

Sul luogo dello scontro tra i tre veicoli è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Scalea del Comando di Cosenza, intervento teso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Inoltre, per alcune ore il tratto stradale è rimasto chiuso al transito dei veicoli con la circolazione deviata sul alcune strade secondarie per consentire lo spostamento dei veicoli. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e gli operai dell’Anas. I primi sul luogo dell’incidente per effettuare gli accertamenti e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e attribuire le eventuali responsabilità. I secondi per mettere in sicurezza la strada e consentire il ripristino della viabilità e quindi della normale circolazione in tempi rapidi.