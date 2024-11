Cosenza, uomo morto fulminato in una cabina elettrica

1 minuto per la lettura

Il cadavere di un uomo ritrovato a Cosenza nei pressi di una cabina elettrica, secondo i primi rilievi sarebbe morto folgorato

Un uomo di cui non si conoscono le generalità è morto fulminato a Cosenza, in località Vaglio Lise. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe introdotto in una cabina elettrica di un palazzo in fase di costruzione, forse per rubare del rame, ma una volta all’interno sarebbe rimasto folgorato. Alla centrale dell’Enel è giunto un alert dalla cabina e quando i tecnici sono giunti per verificare hanno scoperto il corpo carbonizzato. Sul posto i carabinieri supportati dai colleghi della scientifica che avranno il compito di ricostruire la dinamica della morte dell’uomo, i vigili del fuoco e il personale dell’Enel e del 118.