Tragedia a Castrovillari, 50enne si schianta con il parapendio

1 minuto per la lettura

Tragedia a Castrovillari. Un 50enne ha perso la vita precipitando con il suo velivolo

Tragedia a Castrovillari dove un uomo di 50 anni si è schiantato stamane, sabato 9 novembre 2024, con il suo parapendio a motore. Il pilota del paramotore ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, ed è precipitato perdendo la vita. I vigili del fuoco accorsi in località Petrosa non hanno potuto fare altro che accertare l’avvenuto decesso.

TRAGEDIA A CASTROVILLARI, PRECIPITA COL PARAPENDIO

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito e il velivolo. Si attende autorizzazione del magistrato di turno e medico legale per il recupero della salma. La zona è particolarmente impervia, motivo per cui è in fase di valutazione e l’eventuale recupero con ausilio di mezzo aereo Drago del reparto volo di Lamezia Terme.