Colpita con un pugno direttrice dell’ufficio postale di Rota Greca

1 minuto per la lettura

Colpita con un pugno la direttrice della Posta di Rota Greca. L’aggressore le ha sbarrato la strada con un suv

Un brutto ritorno a casa per la direttrice dell’ufficio postale di Rota Greca in provincia di Cosenza. Aveva lasciato l’ufficio intorno alle 14:30. Dopo aver percorso un breve tratto lungo la Strada Statale 106, un uomo alla guida di un grosso Suv ha iniziato a seguirla, cercando insistentemente di superarla.

PUGNO CONTRO DIRETTRICE DELLA POSTA DI ROTA GRECA

Dopo averla superata e averle sbarrato la strada, probabilmente indispettito dal fatto che stesse parlando al telefono, l’uomo è sceso dall’auto e ha sferrato due pugni contro il cofano della vettura della donna, per poi iniziare a inveire contro di lei, anche verbalmente, colpendola con un pugno. Solo per puro caso, la signora è riuscita a evitare di essere colpita in pieno volto. Allontanatosi l’aggressore, la vittima, ancora sconvolta e spaventata dall’accaduto, riesce ad annotare il suo numero di targa. Soccorsa, dopo aver chiesto aiuto, e portata presso il pronto soccorso di Cosenza per le cure del caso, ha ricevuto una prognosi di alcuni giorni. La donna ha denunciato l’episodio alla Questura di Cosenza, fornendo un preciso identikit dell’uomo, e le forze dell’ordine sarebbero già sulle sue tracce.