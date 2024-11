Droga nascosta in una valigia in casa, due arresti nel Cosentino

1 minuto per la lettura

Quasi due chili di droga, marijuana, e 5 di prodotti di scarto della canapa scoperti in casa di una coppia convivente nel Cosentino, arresti per entrambi

BUONVICINO (COSENZA) – Conservavano in una valigia nascosta in casa quasi due chili di marijuana e altri 5 chili di residui di canapa in altri locali nella loro disponibilità. I carabinieri dalla Stazione di Diamante a Buonvicino, sulla costa tirrenica cosentina, hanno arrestato un 46enne del posto e la propria convivente, anch’ella 46enne, originaria di Cosenza per aver detenuto ben 1.85 kg di marijuana e 5 kg di residui di piante di canapa indica. Entrambi sono posti ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

DROGA IN CASA NEL COSENTINO, ARRESTI DOMICILIARI PER UNA COPPIA

Queste piante, secondo quanto ricostruito, erano conservate in un magazzino nella disponibilità della coppia. La restante droga si trovava in più stanze della loro abitazione, la maggior parte occultata in una valigia riposta sotto al letto. Nel corso delle attività di perquisizione i carabinieri hanno inoltre recuperato 2 bilancini elettronici, materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente e manoscritti in cui erano riportati i nominativi dei presunti clienti, prezzi di vendita e quantitativi di droga smerciata. I carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale.