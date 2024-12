Cosenza, raid vandalico in uffici comunali: « gesto esecrabile»

1 minuto per la lettura

Un raid vandalico ha messo in ginocchio gli uffici comunali di Welfare, Ambiente e Urbanistica di Cosenza. Disagi per i cittadini cosentini.

COSENZA – Ignoti vandali, nella notte dell’1 dicembre 2024, hanno preso di mira gli uffici comunali dei settori Welfare, Ambiente e Urbanistica del Comune di Cosenza. Gli uffici si trovano allocati nel Complesso “I Due Fiumi”.

A seguito di questi gravi atti vandalici, il sindaco Franz Caruso è stato costretto a disporre la chiusura degli uffici per l’intera giornata di oggi, 2 dicembre 2024, al fine di consentire le operazioni di ripristino. I danni, ancora da quantificare, riguardano diversi ambienti e le apparecchiature informatiche, rendendo di fatto inagibili gli spazi. Il primo cittadino di Cosenza ha espresso la sua ferma condanna sul raid vandalico. «È un gesto esecrabile da condannare con forza – ha dichiarato il primo cittadino -. Chi lo ha posto in essere ha messo in atto una condotta criminosa inqualificabile e frutto di una vergognosa barbarie per la quale invochiamo a gran voce che i responsabili siano al più presto individuati ed assicurati alla giustizia». Oltre al danno economico, dunque, si è registrato anche un grave disservizio per i cittadini che quotidianamente si rivolgono a questi uffici per le loro pratiche.