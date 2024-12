Cosenza, incidente sulla A2: camion si ribalta, ferito il conducente

1 minuto per la lettura

Incidente stradale all’alba: un camion si ribalta sulla A2 del Mediterraneo, ferito il conducente ma non in pericolo di vita

E’ successo all’alba, questa mattina (14 dicembre 2024) un incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Coinvolto nell’incidente, un autoarticolato. Il camion, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato sulla strada in direzione sud, sul tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi; Non risultano altri mezzi coinvolti nell’incidente sulla A2.

L’autista è rimasto incastrato nel mezzo, all’interno della cabina di guida. Riporta ferite alla testa e agli altri ma non risulta in pericolo di vita. Intervenuto il personale del Suem 118 per le cure e il successivo trasferimento in ospedale. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e del mezzo. Sul posto anche la polizia stradale per i consueti adempimenti di competenza.

Fino al termine delle operazioni di soccorso, chiusa la corsia tra Rogliano e Altilia; il traffico pesante invece, deviato sulla Ss 18 da Cosenza Nord. Sul posto anche il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Accertamenti in corso sulle cause dell’incidente e la perdita di controllo del mezzo