Maxi rissa a Castrovillari, 6 giovani arrestati e 2 denunciati

1 minuto per la lettura

Una maxi rissa tra due fazioni di giovani a Castrovillari, per sedare gli animi necessario l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato 6 persone

CASTROVILLARI (COSENZA) – Maxi rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Castrovillari in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito la rissa, apice di una discussione degenerata in lite tra due gruppi di giovani di varie età ma comunque tutti minori dei 25 anni, è avvenuta nella centrale via Caldora. È qui che, da quanto si apprende, i due gruppi di ragazzi si sono fronteggiati arivando anche a lanciarsi addosso oggetti contundenti come sassi e bottiglie.

Per sedare la lite e riportare tutti a più miti propositi è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. In particolare, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che hanno proceduto all’arresto in flagranza di 6 giovani mentre per altri due i militari hanno proceduto alla denuncia a piede libero. I carabinieri hanno trasferito i 6 arrestati, dopo i primi accertamenti, in carcere in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.