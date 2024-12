Bonifati, 100 grammi di cocaina nel furgone: arrestati due uomini

2 minuti per la lettura

A Bonifati, due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri, nel furgone in cui viaggiavano sono stati trovati oltre 100 grammi di cocaina, suddivisi in involucri pronti per lo spaccio.

BONIFATI (COSENZA)- Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Scalea, coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola, ha portato all’arresto di due persone a Bonifati, nel cosentino. Un 27enne e un 38enne di Bonifati, entrambi del luogo, sono stati fermati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto durante un normale controllo stradale. I militari hanno notato un furgone con a bordo i due uomini. Insospettiti dall’atteggiamento di uno dei due, che si era abbassato repentinamente per non essere visto, i carabinieri hanno deciso di fermare il mezzo. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine, essendo stato arrestato un mese prima per possesso di cocaina. L’uomo era sottoposto, per questo, a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora a Bonifati.

Il ritrovamento della cocaina nel furgone dei due uomini arrestati a Bonifati

Il nervosismo e l’atteggiamento titubante dei due hanno spinto i militari a effettuare una perquisizione più approfondita del veicolo. L’intuizione si è rivelata giusta: sotto il sedile lato guida sono stati rinvenuti 87 grammi di cocaina. La sostanza era suddivisa in vari involucri, già pronti per la vendita al dettaglio. Non solo: uno dei due indagati, scendendo dal furgone, ha tentato di disfarsi di un fazzoletto di carta gettandolo sotto l’auto di servizio dei carabinieri. Il gesto non è sfuggito ai militari, che hanno recuperato il fazzoletto, contenente ulteriori 13.8 grammi di cocaina.

Complessivamente, sono stati sequestrati poco più di 100 grammi di cocaina, che saranno ora sottoposti ad accertamenti tecnici presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia. Al termine delle operazioni, i due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Significativi risultati operativi sono stati conseguiti negli ultimi mesi dai Carabinieri su tutto l’alto Tirreno cosentino sia per numero di arresti, deferimenti in stato di libertà e segnalazioni in Prefettura per uso personale di stupefacenti e sia per le notevoli quantità di droga di diversa tipologia sottoposte a sequestro.