Incidente stradale sull’A2 tra Mormanno e Laino: due morti

Due i morti nel tragico incidente stradale è avvenuto sull’A2 del Mediterraneo, direzione Nord tra Mormanno e Laino Borgo.

MORMANNO (COSENZA)- Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale sull’A2, in direzione Nord,al chilometro 164, tra Mormanno e Laino. Le vittime sarebbero una donna e una bambina. Sarebbero mamma e figlia che viaggiavano in una delle autovetture coinvolte.

Incidente stradale mortale si è verificato questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord. Nel tamponamento rimasti coinvolti diversi veicoli leggeri e pesant, circa 11 mezzi. Al momento, il traffico è bloccato in direzione Nord, uscita obbligatoria per i veicoli leggeri presso lo svincolo di Mormanno con rientro in A2 presso lo svincolo di Laino Borgo. Per tutti i veicoli pesanti e i veicoli leggeri di lunga percorrenza uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sibari. Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lauria e di Cosenza. Presente anche la polizia stradale e Anas.