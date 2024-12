Montalto Uffugo: lite in sala giochi degenera a colpi di pistola

2 minuti per la lettura

Prima la scazzottata, poi i colpi di pistola: a Montalto Uffugo, in una sala giochi, una lite degenera e c’è anche un ferito

Un pomeriggio di festa diventa un pomeriggio di orrore a Montalto Uffugo centro. All’interno di una sala giochi situata a piazza Pietro Guido, è finita a pistolettate e scazzottate. Protagonisti del fattaccio di cronaca sarebbero persone non del luogo e un uomo di origine albanese ma residente nel centro storico di Montalto Uffugo.

Stante alle prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite culminata poi nello sparo di tre colpi di pistola. A estrarre l’arma sarebbe stata una delle persone non residenti a Montalto e ad averne la peggio, sarebbe proprio l’uomo di origine albanese. Quest’ultimo trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale di Cosenza e del quale non si conoscono ancora le condizioni di salute.

Piazza Pietro Guido è da sempre un luogo di ritrovo di tanti cittadini che amano passeggiare e socializzare e difatti, anche all’ora del fatto di cronaca, erano presenti nei paraggi diverse persone. L’uomo che ha sparato, che sarebbe di nazionalità italiana, è stato subito identificato e disarmato da altre persone che nell’attesa dell’arrivo dei Carabinieri, hanno provveduto a trattenerlo all’interno del locale. L’arma è stata consegnata ai Carabinieri che hanno avviato le indagini che chiariranno la dinamica dei fatti e faranno luce sul movente.

Al momento non si hanno notizie sulle condizioni dell’uomo rimasto ferito dai colpi, o dal colpo, di arma da fuoco.

Il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, informato sull’accaduto, si è recato immediatamente sul posto per rendersi conto di persona della gravità dei fatti. “L’uomo è stato arrestato e la sala giochi è stata prontamente chiusa” – ha confermato il sindaco che ha aggiunto “Domani parlerò con il comandante dei Carabinieri, è necessario fare ordine”.