Rende piange la scomparsa prematura di Francesco Presta

1 minuto per la lettura

Sgomento e commozione a Rende e non solo, per la scomparsa prematura del ristoratore Francesco Presta. Aveva 40 anni e lottava contro un brutto male

COSENZA – Si è spento dopo una lunga malattia all’età di quarant’anni il ristoratore Francesco Presta. La triste notizia della scomparsa prematura di Francesco Presta ha generato un’ondata di commozione a Rende e non solo. Il giovane era infatti titolare di uno dei migliori ristoranti dell’area urbana. Un ragazzo del centro storico di Rende che aveva scelto la via della resilienza continuando a lavorare proprio nel borgo antico. Persona perbene e simpatica, stimato da tutti per la professionalità e la passione che caratterizzavano il suo lavoro.

Coraggioso nell’affrontare la terribile malattia che lo ha purtroppo colpito. Una battaglia condotta con tenacia e dignità e con il supporto della compagna Maria Francesca, dei genitori Tonino e Franca, del fratello Giovanni, della sorella Rinuccia, dei cognati Rossella e Giovanni e dei nipoti. Il pensiero va naturalmente al prematuro distacco con l’amata figlioletta.

La dipartita di Francesco ha gettato nello sconforto coloro che lo conoscevano. Parenti, amici e semplici conoscenti hanno dedicato sui social un ricordo al giovane. Anche l’ex sindaco di Rende Marcello Manna ha voluto omaggiare il ristoratore: «In questo momento di dolore, il mio pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti colori che lo hanno amato. Riposa in pace, caro Francesco. La tua memoria continuerà a vivere nei nostri cuori». L’ultimo saluto a Francesco avverrà il 27 dicembre nel Santuario di Maria Ss.ma. di Costantinopoli di Rende alle ore 11.