Paludi, incidente sulla provinciale: morto 82enne del posto

Ha perso la vita un 82enne del posto nell’incidente sulla strada provinciale 250 di Paludi; L’uomo ha perso il controllo del mezzo sbattendo contro un palo e sarebbe morto sul colpo

PALUDI – Nel tardo pomeriggio di oggi (30 dicembre 2024), lungo la Provinciale 250 alle porte del centro abitato di Paludi, si è verificato un tragico incidente stradale che è costato la vita a Clemente Cesario, classe 1942, del luogo. La vittima viaggiava sulla sua autovettura, una Toyota Rav4, quando, all’altezza del tornante della chiesa dell’Annunziata, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo e prima di fermarsi è andato a sbattere con violenza contro un palo di servizio che era sul bordo della carreggiata.

L’82enne, da una prima sommaria ricostruzione tutta da verificare, sarebbe morto sul colpo. A condurre le indagini, i Carabinieri della locale stazione; sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Corigliano-Rossano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto interessato, e i sanitari del Suem 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Fino a sera tardi, i Carabinieri sono stati impegnati ad eseguire i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Il Magistrato di turno presso il Tribunale di Castrovillari aveva in un primo momento disposto il sequestro della salma per consentire ulteriori accertamenti. Decisione revocato in seguito optando per la consegna della salma alla famiglia.

La tragedia ha scosso la piccola comunità della Sila Greca. Clemente Cesario era molto conosciuto in paese. Da giovane era emigrato in Svizzera, dove aveva per moltissimi anni come muratore. Una volta in pensione, ha fatto rientro a Paludi e conduceva una vita tranquilla. Ieri sera, il triste, inaspettato epilogo.