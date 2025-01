Giallo a Cosenza, uomo trovato senza vita in casa, avviate indagini

1 minuto per la lettura

Il corpo senza vita di un uomo trovato all’interno della sua abitazione a Cosenza, indagini della polizia per scoprire le cause della morte

COSENZA – Il corpo senza vita di un uomo di 53 anni, S. E., trovato nel pomeriggio di oggi 3 gennaio 2025 all’interno del suo appartamento in via Francesco Acri, a Cosenza, nei pressi della villetta di via Roma. Da quanto si apprende, il decesso sarebbe avvenuto la sera precedente, ma la macabra scoperta è avvenuta soltanto ieri dopo l’allarme lanciato dai familiari, che non avevano sue notizie da diverse ore. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era riverso sul letto e non dava segni di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, il medico legale e gli agenti della Questura, che hanno avviato immediatamente le indagini. Al momento sono in corso accertamenti, anche di natura tossicologica, per risalire alle cause del decesso e verificare la morte sia dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.