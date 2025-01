Scalea, lite degenera: accoltellato un 49enne

1 minuto per la lettura

Un uomo di 49 anni accoltellato a Scalea al culmine di una lite scoppiata probabilmente per futili motivi, indagini dei carabinieri

SCALEA (COSENZA) – Un diverbio nato probabilmente per futili motivi fra due persone, che risiedono a Scalea ma che non sono del posto, è finito nel modo peggiore ossia con uno dei due accoltellato. Il fatto è avvenuto ieri sera, 5 gennaio 2025, proprio nel centro storico di Scalea nei pressi di un ristorante del borgo antico, lungo la scalinata che conduce alla chiesa di San Nicola in Platea.

La vittima, secondo quanto appreso, è un uomo di 49 anni. In base alla prima sommaria ricostruzione degli eventi, l’uomo avrebbe avuto una discussione nel ristorante. Al momento di allontanarsi sarebbe stato raggiunto e colpito con una coltellata sferrata all’altezza del fianco, non in punti vitali. Il 49enne si è accasciato sul pavimento e sono stati subito allertati i soccorsi. Immediatamente sono scattate le indagini ei carabinieri della locale compagnia che, in questi giorni, sono coordinati dal capitano Giuseppe Regina. I militari, dopo aver raccolto le prime informazioni si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore. Si tratta, da quanto si è appreso, di due persone che vivono nel centro del Tirreno cosentino, ma non sono originarie di Scalea.