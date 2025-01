Acri, 18enne trovato con mezzo chilo di droga: due arresti

1 minuto per la lettura

Un 18enne e un 32 enne, compagno della madre, sono stati arrestati dai carabinieri di Acri per detenzione e spaccio di marijuana, avevano droga per 3000 euro.

ACRI (COSENZA)- Aveva in casa oltre mezzo chilo di marijuana oltre ad un bilancino e a denaro contante ritenuto provento di spaccio. Un diciottenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della stazione di Acri. Ai domiciliari anche un 32enne, compagno della madre del ragazzo.

Tutto è iniziato con il fermo di un trentaduenne, compagno della madre del diciottenne, trovato in possesso di cocaina. I sospetti degli inquirenti si sono così concentrati sull’abitazione familiare, dove è stata effettuata una perquisizione. La perquisizione domiciliare effettuata in località Cantinelle di Corigliano Rossano. Nascosto all’interno di un armadio nella camera del giovane, i carabinieri hanno rinvenuto una cospicua quantità di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e del denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il mezzo chilo di droga rinvenuto a Acri, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 3.000 euro. Le indagini sono ancora in corso per accertare se il diciottenne agisse in autonomia o se fosse parte di una rete più ampia. Non si esclude, infatti, che altre persone possano essere coinvolte in questa attività illecita. I due uomini sono stati posti ai domiciliari.