Cosenza, ritrovata la bambina rapita dalla clinica Sacro Cuore

Il disperato appello dei genitori della piccola Sofia nata da un giorno e rapita dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza: “Ritrovate nostra figlia” e il successivo ritrovamento

COSENZA – Ritrovata la piccola Sofia Cavoto dagli agenti della Polizia. La neonata sarebbe stata ritrovata forse in contrada Rocchi, in ogni caso nell’area urbana cosentina, nella macchina con le persone riprese in video.

COS’ERA SUCCESSO

Si chiama Sofia Cavoto, presumibilmente scomparsa alle 18 e 30 di oggi. I testimoni raccontano di una donna tarchiata e bassa, vestita di nero, con una mascherina, capelli con treccine bianche e nere. Si sarebbe finta infermiera, avrebbe prelevato la bambina con tutta la culletta con la scusa di una visita pediatrica. La donna sarebbe uscita senza problemi, fuori un uomo era in attesa. Sul posto la polizia che sta valutando eventuali riprese dalle telecamere esterne. L’appello dei familiari: ritrovate nostra figlia.