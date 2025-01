«Adesso stiamo bene», le prime parole della mamma di Sofia

1 minuto per la lettura

Valeria Chiappetta, mamma della piccola Sofia Cavoto: «I poliziotti sono stati fantastici»

Abbiamo raggiunto per telefono Valeria Chiappetta, mamma della piccola Sofia Cavoto, rapita ieri ad appena un giorno dalla nascita, dalla clinica “Sacro Cuore” di Cosenza e ritrovata poco dopo tre ore.

Come state?

«Adesso finalmente stiamo bene. La bimba sta bene. È qui con me».

Cosa ricordi di ieri?

«Ricordo questa donna che è venuta dicendo che doveva cambiare il pannolino alla bambina. Ricordo che era vestita di nero, con le treccine, aveva una mascherina. Poi che non tornava»

Che cosa è successo dopo



«I poliziotti sono stati fantastici, mi hanno seguita subito. In particolare Samanta che è stata sempre con me. Mi aggiornavano ogni minuto e mi dicevano “la troveremo”».

Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 gennaio, Valeria Chiappetta aveva affidato a facebook un primo pensiero di ringraziamento

«Mi state scrivendo in migliaia, da ogni parte dell’Italia, vorrei rispondere singolarmente a tutti ma non riesco. Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro eccezionale mentre io avevo perso le speranze. Un’intera città, anzi Regione, si è bloccata per cercare la nostra bambina. Non penso che riuscirò mai a superare questa cosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene. Grazie, grazie grazie a tutti vorrei abbracciare ogni singola persona. Una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti».