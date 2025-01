Tragedia a Corigliano-Rossano: donna muore investita sulla 106

1 minuto per la lettura

Tragedia sulla 106 a Corigliano-Rossano, donna muore investita da un furgone sulle strisce pedonali all’altezza di contrada Toscano

Incidente mortale sulla Statale 106 nel Comune di Corigliano-Rossano. Una donna è stata travolta stamane, giovedì 23 gennaio 2025, da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna di 85 anni è stata investita mortalmente da un furgone mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali, all’altezza di contrada Toscano. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si stava recando in un bar poco distante per acquistare dei cornetti destinati alla colazione del figlio diversamente abile.

L’impatto è stato violento, e per l’anziana donna investita a Corigliano-Rossano non c’è stato nulla da fare: sarebbe deceduta sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia stradale, il personale dell’Anas e un’ambulanza del 118. La Statale 106 è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, causando inevitabili disagi alla circolazione. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. La Statale 106, tristemente nota per la sua pericolosità, si conferma teatro di incidenti mortali che richiamano l’attenzione sulla necessità di interventi infrastrutturali e una maggiore sensibilizzazione alla sicurezza stradale. La comunità di Corigliano-Rossano è scossa da questo drammatico episodio, che lascia dietro di sé non solo un dolore incolmabile, ma anche un profondo senso di riflessione sulla fragilità della vita.