Altomonte: uomo morto, grave la moglie per sospetta intossicazione da monossido

| 14 Ottobre 2025 12:11 | 0 commenti

Tragedia ad Altomonte: un 49enne è morto, la compagna in ospedale, si sospetta intossicazione da monossido in casa.

ALTOMONTE (COSENZA)- Una tragedia nella solitudine può definirsi quella scoperta ieri, 13 ottobre 2025, dai congiunti di una coppia di rumeni che non dando loro notizie e non rispondendo al telefonino hanno fatto insospettire amici e conoscenti che verso le 20:00, recandosi nell’ abitazione della coppia, hanno scoperto quanto accaduto nel silenzio e nella solitudine più profonda, quasi ai margini della vita sociale nel borgo.

L’uomo, di 49 anni, era riverso a terra, senza vita, nella stanza dove la coppia usava dormire mentre la compagna, 45enne, era ancora viva nonostante chiari segni di semi-incoscienza. Sono subito scattati i soccorsi che hanno constatato il decesso dell’ uomo e disposto l’ immediato trasferimento della donna all’ Annunziata di Cosenza. Dai primi rilievi dei Carabinieri della stazione di Altomonte, intervenuti sul posto, si sospetta che un’intossicazione da monossido di carbonio in cui è morto il 49enne, forse causata da una stufa difettosa. Ancora riservata la prognosi dei medici sulle condizioni di salute della donna.

