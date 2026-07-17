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Paura a San Giovanni in Fiore, fuga di gas ed esplosione: 3 feriti

| 17 Luglio 2026 10:01 | 0 commenti

Il luogo della fuga di gas

Il luogo della fuga di gas

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Esplosione in una palazzina a San Giovanni in Fiore in zona Monte Bianco a causa di una fuga di gas: si registrano tre feriti

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – A San Giovanni in Fiore una fuga di gas ha generato una violenta esplosione che ha causato tre feriti e provocato dei danni ad una palazzina. Sul posto si sono recati immediatamente i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Sono altresì intervenuti all’interno dello stabile, evacuandolo, per constatare i danni provocati e accertarsi che non ci siano ulteriori problemi.

Due persone bisognose di cure sono state trasportate nel capoluogo bruzio d’urgenza, presso l’ospedale civile dell’Annunziata. Per un ferito si è reso necessario il trasporto in elisoccorso. Un’altra, che ha avvertito un malore, è allo stato attuale in Pronto Soccorso a San Giovanni in Fiore. 

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