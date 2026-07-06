San Giovanni in Fiore, ecco la Giunta di Barile

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Il sindaco di San Giovanni in Fiore Antonio Barile ufficializzerà la Giunta, dentro anche Luigi Candalise e Pino Belcastro

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – Partirà il 7 luglio alle ore 17 la nuova era di Antonio Barile, che ritorna ad occupare la poltrona di Palazzo Matteotti dopo dodici anni dalla sua ultima esperienza di sindaco di San Giovanni in Fiore. Il 7 luglio, infatti, sarà presentata alla città la squadra che lo dovrà accompagnare per i cinque anni di amministrazione comunale. Sulla sua testa e sul suo mandato penderà, però, la spada di Damocle, in quanto dalla sua parte non avrà la maggioranza dei consiglieri comunali. Infatti avrà contro gli undici consiglieri comunali di Marco Ambrogio, il suo competitor al ballottaggio che lo ha visto prevalere il 7 e 8 giugno scorso. Quindi, come si usa dire nel linguaggio politico, sarà “anatra zoppa” nell’assise comunale.

LA SQUADRA DI BARILE

Ecco i nuovi assessori comunali della squadra di Barile: Luigi Candalise, il candidato delle sinistre, che al primo turno ha ottenuto il 21,07% e che ha deciso di appoggiare Barile al turno di ballottaggio avrà la delega allo Sport, Turismo, spettacolo e Pubblici Istruzione compreso Mensa e Trasporti. Pino Belcastro, l’altro ex candidato a sindaco del Comitato 18 gennaio, anche lui alleato con Barile al ballottaggio avrà la delega al Personale, al Lavoro e ai Servizi Sociali, compreso Case Popolari e Cimitero. Giuseppe Iaquinta con delega al Bilancio, Tributi e Servizi affidati all’esterno. Giovanna Straface: delega ai Fondi Europei, Governativi e Regionali, Commercio ed Attività Produttive. Annabella Astorino: Innovazione Tecnologica, rapporti con Università, formazione personale. Le altre deleghe saranno appannaggio del sindaco Barile, vale a dire: sanità, urbanistica e Lavori Pubblici.

LE SFIDE CHE ATTENDONO IL NUOVO SINDACO

Fatta la squadra e presentata ufficialmente il 7 luglio nel primo consiglio comunale, Antonio Barile ora potrà mettersi al lavoro per cercare di risolvere i numerosi problemi che avrà davanti: primo fra tutti quello dei così detti “Invisibili”, che, avendo terminato il rapporto lavorativo con il Comune, ora si ritrovano senza lavoro e…a spasso. Che sarà degli altri ex legge 15, che, dovevano essere stabilizzati presso il Comune?

La sanità, di cui tiene la delega, tema spinoso da sempre e di cui già si sentono i primi malumori (vedasi il lungo comunicato di Sila – Salute Pubblica), si avvierà verso una nuova fase? Oggi durante il primo consiglio comunale si dovrà chiarire (una volta per sempre) le tante voci e le tante illazioni sui conti che la precedente amministrazione, a guida di Rosaria Succurro, avrà lasciato. Saranno in ordine (come sostiene l’ex amministrazione comunale) oppure no (come sostiene l’attuale)? Insomma la tela da tessere è tanta e neo sindaco oggi lo chiarirà durante il primo consiglio comunale della sua era.