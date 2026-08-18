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Corigliano-Rossano, cadavere di una donna scoperto in un fondo agricolo

| 18 Agosto 2026 19:22 | 0 commenti

Corigliano-Rossano, cadavere di una donna scoperto in un fondo agricolo

Corigliano-Rossano
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In aggiornamento

CORIGLIANO-ROSSANO – Una donna di 72 anni è stata trovata priva di vita in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell’area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per stabilire le cause della morte ed eventuali responsabilità. Al momento è emerso che sul corpo della donna sono state riscontrate diverse lesioni alla testa e gli investigatori ipotizzano che si tratti di un omicidio.

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