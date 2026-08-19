Femminicidio a Corigliano-Rossano, fermato il marito di Carmela Bifano

1 minuto per la lettura

Il marito di Carmela Bifano, che aveva dato l’allarme per il ritrovamento del corpo senza vita della moglie, è stato fermato come indiziato per il femminicidio della donna

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Fermato come indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano. La donna di 72 anni era stata trovata senza vita ieri 18 agosto 2026 in un terreno a Corigliano Rossano, nel Cosentino.

L’uomo, un 80enne originario della Sardegna, aveva lanciato l’allarme quando, a suoi dire non aveva avuto più notizie della moglie. Egli stesso poi avrebbe ritrovato il corpo donna nel terreno di famiglia. Nel corso di un lungo interrogatorio avrebbe raccontato agli investigatori di essere rientrato a casa senza trovare la moglie. Sapendo che la donna si recava spesso in un agrumeto di famiglia, sarebbe andato a cercarla. Una volta sul posto, avrebbe riferito di aver visto due persone allontanarsi in fretta dal podere, senza riuscire però a distinguerne i volti. Poco dopo avrebbe trovato il corpo della moglie, riverso a terra e con ferite alla testa.

A quel punto avrebbe chiamato i soccorsi e gli inquirenti. Sul posto i sanitari del 118 non avevano potuto far altro che constatare il decesso. Dal canto suo la Procura ha invece subito disposto l’autopsia sul corpo della donna dopo che, ad un primo esame, erano state individuate diverse lesioni da corpo contundente, probabilmente una pietra.

Da questi elementi sono partite le indagini per ricostruire l’accaduto, fino alla svolta arrivata dopo diverse ore di interrogatorio che ha portato gli investigatori a ritenere che il racconto dell’uomo non fosse convincente. La procura di Castrovillari ha, quindi, emesso nei confronti dell’uomo un decreto di fermo di indiziato di delitto.