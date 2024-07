2 minuti per la lettura

Il consiglio del ministri, su proposta del ministro Piantedosi, ha proceduto alla nomina come nuovo prefetto di Cosenza di Rosa Maria Padovano

IL Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha nominato Rosa Maria Padovano prefetto di Cosenza. Laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, il neo prefetto della città bruzia è originaria di Mola di Bari ed è entrata nei ruoli dell’amministrazione civile dell’Interno nel 1990.

Nel corso della sua carriera ha assolto numerosi incarichi presso le Prefetture di Bari, Lodi, Ancona, Taranto e, in ultimo, Rimini. In particolare, è stata dirigente titolare o reggente, nel percorso professionale, di tutte le Aree contemplate all’interno di una Prefettura (dall’Ordine e Sicurezza pubblica agli Enti locali ed Elettorale, dalle Patenti e Depenalizzazione all’Immigrazione) ed ha assolto nel capoluogo di regione pugliese e nel territorio anconetano anche alle funzioni di capo di Gabinetto.

ROSA MARIA PADOVANO NUOVO PREFETTO DI COSENZA DALLA NOTEVOLE ESPERIENZA ISTITUZIONALE

Inoltre, Rosa Maria Padovano ha ricoperto il ruolo di Commissario straordinario in molti Comuni sciolti a vario titolo in provincia di Bari, di Brindisi, di Taranto e sub commissario presso l’Amministrazione provinciale di Bari. È stata direttrice di corsi di formazione e docente in corsi di aggiornamento, relatrice in convegni e tavole rotonde e referente in cicli di incontri inter istituzionali. Ha attivamente partecipato alle fasi di organizzazione di eventi di carattere nazionale e internazionale, tra i quali si segnalano il XXIV Congresso Eucaristico che si tenne a Bari e che si concluse con la visita pastorale del compianto pontefice Benedetto XVI, il vertice inter governativo Italia – Russia e, sempre nel capoluogo pugliese, il vertice dei ministri finanziari e dei governatori delle Banche centrali del G7.

Per quanto riguarda il nuovo incarico a Cosenza, Rosa Maria Padovano succede a Vittoria Ciaramella, alla guida della Prefettura bruzia dal 2021, nominata a sua volta prefetto a Latina.