Passaporto, attivi gli sportelli Poste Italiane per la provincia di Cosenza

Anche nella Provincia di Cosenza, Poste italiane, al fine di andare incontro alle esigenze dell’utenza per il rilascio passaporto, ha attivato degli sportelli dedicati, accedendo al servizio nella sezione specifica collegandosi al sito https://www.poste.it/prodotti/passaporto-elettronico.html .

Grazie all’avvio della nuova procedura per la richiesta del passaporto elettronico attraverso gli sportelli Poste italiane, denominata “Agenda Prioritaria”, che si affianca a quella ordinaria, la Questura di Cosenza negli ultimi mesi è riuscita a far fronte alle innumerevoli richieste di rilascio passaporti. Infatti, tale procedura ha consentito di ridurre i tempi di attesa , in particolar modo per quei cittadini che avevano la necessità di ottenerlo per motivi connessi al lavoro, studio o di salute.

I suddetti risultati ottenuti hanno avuto il plauso e apprezzamento dalla cittadinanza che con attestati di stima ha messo in rilievo, anche attraverso i social media, la professionalità e cordialità mostrata dal personale preposto e dall’URP di questa Questura .