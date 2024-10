“Un dono per la vita”: la IV edizione del tour farà tappa a Cosenza

2 minuti per la lettura

Cosenza è pronta ad accogliere la quarta edizione del tour “Un dono per la vita”, un’iniziativa che punta a promuovere la cultura della donazione di organi. Domenica 6 ottobre, Giuseppe Iacovelli, trapiantato e presidente della FINTRED (Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Reni e Donatori) ODV, arriverà in città dopo aver intrapreso un viaggio in bicicletta, partito il 30 settembre da Reggio Calabria.

Il tour, che ha già fatto tappa a Corigliano Rossano, culminerà a Cosenza alle ore 12 nei pressi di piazza 11 Settembre, in via Tagliamento. Ad accogliere Iacovelli ci sarà la neocostituita FINTRED Cosenza OdV, guidata dalla presidente Rosaria Buscemi. L’evento sarà arricchito dalla presenza dell’assessore comunale alla salute, Maria Teresa De Marco, e da diverse associazioni del territorio, tra cui l’ASIT (Associazione Sud Italia Trapiantati), l’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue), l’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule), il Rotary Club, i Biciclettari e la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).

Giuseppe Iacovelli non solo porterà la sua testimonianza personale, ma condividerà anche storie di speranza e resilienza raccolte nel corso degli anni dalla Federazione. La FINTRED, infatti, accoglie attualmente undici associazioni, tra cui quella cosentina, e si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fondamentale importanza della donazione di organi. Attorno alla Federazione si è creata una rete di persone e professionisti dediti alla prevenzione e alla divulgazione della cultura della donazione. Queste figure, con la loro esperienza, affiancano coloro che sono in attesa di un trapianto, cercando di alleviare le lunghe e spesso dolorose attese nelle liste di donazione.

Il tour “Un dono per la vita” rappresenta non solo un viaggio fisico, ma anche un percorso simbolico verso una maggiore consapevolezza sulla donazione degli organi, un tema di vitale importanza per migliaia di persone in attesa di un nuovo inizio. L’invito è aperto a tutti: unisciti a noi per dare forza e voce a questa nobile causa.