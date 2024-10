Cosenza, apprensione per Padre Fedele ricoverato in ospedale

1 minuto per la lettura

Apprensione a Cosenza per Padre Fedele Bisceglia costretto al ricovero in ospedale a causa di un intervento chirurgico, il monaco non ha comunque rinunciato a incitare il Cosenza Calcio

COSENZA – Apprensione per Padre Fedele Bisceglia che in questi giorni è ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. Nonostante il momento che lo vede su di un letto di ospedale, il monaco 86enne non perde occasione per lanciare un appello e un pensiero alla squadra del cuore: il Cosenza calcio. Nell’augurare al “monaco” una rapida e perfetta guarigione, riportiamo qui sotto il suo pensiero verso i Lupi.

«Dall’ospedale di Cosenza un grido giunga ai tifosi, agli ultras, a tutti sempre Forza lupi. Io da questo letto sarò accanto a voi…In campo date l’anima. Questa città non è uguale alle altre. Ha passione in tutto quello che fa. Dal tifo, alla solidarietà, dall’amore per i colori alla voglia di aiutare. Per questo forza lupi onorare la maglia, onorare i nostri colori è l’unico dovere. A te Presidente con rispetto non ho cosa dirti. Abbiamo già detto tutto, ascolta il tifo, ascolta la piazza. Il pallone è tondo ma il cuore dei tifosi è spinoso, perché c’è passione. Purtroppo non ci comprendiamo io e te parliamo due lingue diverse. Tantissimi auguri a tutti e vediamo stasera che succede».