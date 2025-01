L’Antica Farmacia Berardelli al servizio della comunità dal 1910

4 minuti per la lettura

Si apre un nuovo capitolo per l’Antica Farmacia Berardelli, storica istituzione nel panorama farmaceutico di Cosenza. Tradizione, innovazione e professionalità al servizio della comunità da oltre 100 anni.

COSENZA – Si apre un nuovo capitolo per l’Antica Farmacia Berardelli, storica istituzione nel panorama farmaceutico di Cosenza, che ha inaugurato la sua nuova sede su Corso Mazzini. Una location più spaziosa e moderna, progettata per valorizzare il prodotto farmaceutico e offrire servizi all’avanguardia. Un evento che non segna solo un trasferimento, ma il consolidamento di una visione: unire tradizione, innovazione e professionalità per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni della comunità.

ANTICA FARMACIA BERARDELLI: NUOVA SEDE A COSENZA

La nuova sede rappresenta il risultato dell’integrazione di diverse realtà professionali. I titolari e il direttore hanno sottolineato l’importanza di costruire un modello di farmacia unico per la provincia di Cosenza, in grado di combinare competenze diverse con l’obiettivo comune di garantire il massimo equilibrio tra salute e benessere.

«Abbiamo scelto di trasferirci per migliorare l’esperienza del cliente», spiegano i responsabili. «La farmacia oggi non si limita più alla sola dispensazione del farmaco, ma si trasforma in una vera e propria farmacia dei servizi, offrendo prestazioni come elettrocardiogrammi, holter pressori, holter cardiaco, monitoraggio della glicemia e consulenze sul benessere».

IL LABORATORIO GALENICO

Tra le peculiarità dell’Antica Farmacia Berardelli spicca il laboratorio galenico, una tradizione che continua a distinguere la struttura. Qui vengono preparati farmaci difficili da reperire sul mercato, come l’Inderal, o ricette di tradizione come una crema per le piaghe da decubito e un gel antinfiammatorio. «Siamo fieri di rispondere alle necessità dei pazienti, anche quando le aziende farmaceutiche interrompono la produzione di determinati farmaci», affermano i titolari. Le collaborazioni con istituzioni prestigiose come l’Asp e l’Ospedale Bambino Gesù sottolineano la qualità e la professionalità delle prestazioni offerte.

La nuova sede ospita anche una beauty spa, un’area dedicata al benessere e alla cura della pelle, guidata da Francesca Imbrogno: «Offriamo un’esperienza di benessere unica, con trattamenti estetici e percorsi sensoriali che combinano musicoterapia, aromaterapia e cromoterapia. Nella nostra cabina di lusso, ideata per il massimo comfort, proponiamo protocolli personalizzati per ogni esigenza della pelle: dalla cura delle pelli fragilizzate al trattamento delle varie fasi dell’invecchiamento – che sia indotto, cronologico o ormonale – fino alla gestione di pelli reattive. I nostri percorsi includono massaggi che spaziano dal classico stone massage a un massaggio total body, oltre a servizi di make-up». Questa attenzione alla dermocosmesi si affianca alla consulenza professionale per disturbi come psoriasi, acne e dermatite atopica, grazie alla collaborazione tra farmacisti ed estetisti.

SIMBOLO DELL’ANTICA FARMACIA BERARDELLI: L’EQUILIBRIO

Il simbolo scelto per rappresentare l’Antica Farmacia Berardelli – la statua di una donna in equilibrio – racconta l’identità di questa realtà. La filosofia della storica farmacia è la perfetta armonia tra tradizione e innovazione, salute e benessere. Una dualità che si riflette anche nel lavoro in team. «Il nostro obiettivo è mantenere vivi i valori tradizionali del farmacista: ascolto, professionalità e supporto, adattandoci alle esigenze del mondo moderno e digitalizzato», dichiarano i titolari e il direttore.

LA FARMACIA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

Nonostante la crescente diffusione degli acquisti online, la farmacia continua a rappresentare un punto di riferimento insostituibile per la comunità. «Il nostro valore aggiunto è il rapporto diretto con i clienti: ascoltare le loro esigenze e fornire consigli personalizzati, che solo un professionista può offrire».

Tra i momenti più toccanti dell’inaugurazione, i titolari ricordano i saluti dei familiari di clienti che non ci sono più. «Questo dimostra che siamo entrati nel cuore della gente. È questo ciò che vogliamo fare: essere un riferimento sanitario per chi sta male». La nuova sede, infatti, permette di ampliare i servizi diagnostici come elettrocardiogrammi ed esami urgenti. «Grazie a questi strumenti abbiamo salvato vite, riconoscendo tempestivamente problemi cardiaci. Questo è il nostro vero orgoglio: servire la comunità in silenzio, con professionalità».

Tre parole riassumono l’essenza dell’Antica Farmacia Berardelli: benessere, salute ed equilibrio. Un luogo che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, offrendo alla città di Cosenza una realtà all’avanguardia e un rifugio per chi cerca cura e ascolto. La nuova sede su Corso Mazzini non è solo un punto vendita, ma un simbolo di crescita e di amore per il prossimo.